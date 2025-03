Daniel Craig a Che tempo che fa ricorda la Regina Elisabetta e il loro spot: "Ha addirittura improvvisato"

Daniel Craig era il super ospite annunciato dell'ultima puntata di Che tempo che fa, in onda ieri sera sul Nove. L'ex James Bond, in Italia per la promozione di Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino, ha sorpreso tutti con la sua presenza direttamente in studio.

L'intervista è stata l'occasione per parlare dei nuovi progetti ma anche di tutto quello che gli hanno regalato i 5 film nei panni dell'Agente 007.

"È stata meravigliosa": Daniel Craig ricorda la regina Elisabetta

007 - Skyfall: Daniel Craig, in una scena del nuovo film della saga su James Bond

Interpretare James Bond per ben cinque film è stato un onore, ma di quelli ingombranti, perchè poi non è mica facile lasciarsi alle spalle quel mondo intriso di fascino e adrenalina. E infatti Daniel Craig ha confessato a Fabio Fazio: "Non riesco a fare un passo avanti e uscirne, perchè è stata una parte importante della mia vita".

Un franchise, quello dell'agente segreto più famoso al mondo, che ha regalato all'attore britannico esperienze inammaginabili. Come quello spot televisivo girato per le Olimpiadi di Londra 2012, in cui proprio a lui, naturalmente nei panni di Bond, James Bond, è toccato l'onore di scortare Sua Maestà, l'allora Regina Elisabetta II. Un ricordo bellissimo per Craig, che ha voluto condividere con il pubblico di Che tempo che fa qualche piccolo retroscena: "È stato assolutamente incredibile. Danny Boyle, quando stavamo girando Skyfall, mi disse esattamente quello che voleva fare e io gli ho riso in faccia".

Salvo poi doversi ricredere, davanti al consenso di Buckingham Palace allo spot, e soprattutto davanti al grande divertimento della Regina nelle ore sul set: "E poi alla fine siamo finiti a Palazzo, abbiamo girato, e lei è stata incredibile, meravigliosa, si è divertita un sacco. Ha fatto un sacco di battute e ha addirittura improvvisato".

Daniel Craig avrebbe fatto qualunque cosa per lavorare con Luca Guadagnino

Il passo da 007 a Queer è stato molto grande, ma uno dei desideri dell'attore britannico era anche quello, una volta chiuso un capitolo così importante, tornare a fare film, come all'inizio della sua carriera: "un pochino più complessi da un punto di vista emotivo".

C'era poi un'altra questione che l'ha spinto ad accettare il ruolo di Lee in Queer: la questione si chiama Luca Guadagnino. "È venuto a trovarmi e mi ha presentato il copione. Io volevo assolutamente lavorare con lui, avrei fatto qualsiasi cosa, ma il fatto che mi abbia presentato proprio questo film, una cosa così personale che lui voleva trasformare in film da molto tempo, per me è stata un'opportunità che non potevo proprio lasciarmi sfuggire".