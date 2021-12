Daniel Craig, 007: "I film su James Bond non dovrebbero finire direttamente in streaming!"

Nel corso di un'intervista con The Sun, Daniel Craig ha espresso il suo disappunto nei confronti del futuro ipotetico che potrebbe investire i film su James Bond. In seguito alla recente acquisizione del catalogo MGM da parte di Amazon Studios, sorge spontaneo pensare alla creazione di eventuali contenuti ad hoc su James Bond direttamente per lo streaming.

Secondo il parere di Daniel Craig, un'ipotesi del genere sarebbe totalmente da evitare. Come riportato da Screen Rant, l'attore ha dichiarato: "Una delle grandi cose accadute ai film su James Bond con me è che sono stati distribuiti tutti quanti in sala. Quello è il luogo in cui i film su Bond dovrebbero essere mostrati. Sullo schermo di uno smartphone non vanno bene; questi film sono concepiti per uno schermo Imax. Sono eventi familiari che devono portare tutti quanti al cinema! Grazie a questi eventi il cinema può continuare a esistere!".

L'uscita al cinema di No Time to Die è stata costellata di difficoltà e MGM ha più volte rifiutato numerose offerte da parte dei colossi dello streaming. Nonostante abbia portato circa 780 milioni di dollari nelle casse della casa di produzione, il titolo con Daniel Craig è costato a MGM una perdita di 100 milioni di dollari. A quanto pare, vista la recente acquisizione di MGM da parte di Amazon Studios, sorge spontaneo pensare all'ipotesi che i film su James Bond possano essere trasformati nella punta di diamante di Amazon Prime Video.

Da tradizionalista, Daniel Craig ha sottolineato l'importanza della sala cinematografica; in futuro, però, tutto potrebbe cambiare e le acrobazie action di James Bond potrebbero definitivamente salutare i cinema e sbarcare direttamente in streaming!