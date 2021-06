Dane DeHaan entra nel cast di The Staircase, la serie di HBO Max

L'attore Dane DeHaan farà parte del cast della serie The Staircase, il progetto di HBO Max che racconterà la storia vera di Michael Peterson.

The Staircase, la serie prodotta per HBO Max sulla storia di Michael Peterson, avrà nel proprio cast anche l'attore Dane DeHaan, attualmente tra gli interpreti di Lisey's Story. Il progetto prodotto per la piattaforma di streaming americana è ispirato a fatti realmente accaduti, già raccontati nell'omomima docuserie disponibile su Netflix.

The Staircase sarà composta da otto episodi e avrà come star Colin Firth, Toni Collette, Rosemarie DeWitt, Juliette Binoche, Odessa Young, Parker Posey e Sophie Turner. La serie sarà diretta da Antonio Campos e scritta da Maggie Cohn.

Le puntate ripercorreranno la vita di Michael Peterson (Colin Firth), della sua famiglia e della morte sospetta della moglie Kathleen (Toni Collette).

Dane DeHaan avrà nel nuovo show il ruolo di Clayton Peterson, il figlio di Michael.

Il regista Antonio Campos ha lavorato a lungo al progetto The Staircase effettuando delle ricerche attraverso vari libri e reportage dedicati al caso. La serie di HBO Max racconterà la vita di Michael Peterson, della sua famiglia in North Carolina, e della morte sospetta della moglie, Kathleen Peterson. Il ruolo di Peterson sarà affidato all'attore britannico Colin Firth.

Michael Peterson fu accusato di omicidio in seguito alla morte di sua moglie Kathleen, avvenuta in circostanze sospette nel dicembre del 2001. Peterson sostenne che la donna era caduta da una scala presente nella loro abitazione, ma la polizia non credette alla sua versione di una morte accidentale. La situazione portò ad un lungo processo e ad un'indagine complessa.