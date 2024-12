DanDaDan 2: ecco quando tornerà la serie animata con gli episodi della nuova stagione

La serie DanDaDan, tratta dal manga di Yukinobu Tatsu, ritornerà sugli schermi di Crunchyroll con la stagione 2 nell'estate 2025, a partire da luglio.

L'annuncio, compiuto online, è stato accompagnato da un nuovo poster promozionale del progetto realizzato da Science SARU, di cui è arrivato il season finale.

Cosa racconta la serie DanDaDan

Dandadan ha lasciato in sospeso i suoi fan con un cliffhanger e nella nuova immagine si vede Jiji al centro, in una situazione che non sembra particolarmente 'tranquilla'.

Al centro della trama c'è Momo, una ragazzina del liceo che fa parte di una famiglia di medium. Tra i suoi compagni di classe c'è inoltre Okarun, che ha la passione per l'occultismo e che riceve l'aiuto della protagonista quando diventa vittima dei bulli.

Momo, tuttavia, crede nei fantasmi ma non negli alieni, a differenza di Okarun. Per dimostrare chi ha torto e chi ha ragione, Momo va in un ospedale abbandonato conosciuto per essere un luogo dove avvengono spesso avvistamenti di UFO, mentre Okarun si reca in un tunnel che si sostiene sia infestato dagli spiriti. In ognuno dei due luoghi i due personaggi incontrano delle entità paranormali che sono inspiegabili. Momo, inoltre, risveglia un potere nascosto che non sapeva di avere, mentre Okaru, dopo una maledizione, ottiene quello di sfidare le entità paranormali. La situazione potrebbe persino dare vita a una complicata storia d'amore.

Ecco il poster della stagione 2:

L'immagine promozionale

Dan Da Dan è diretto da Fūga Yamashiro, con la sceneggiatura firmata da Hiroshi Seko, il character design è stato curato da Naoyuki Onda mentre quello delle entità aliene e soprannaturali da Yoshimichi Kameda e la colonna sonora è stata composta da Kensuke Ushio.

In Italia gli spettatori possono vedere gli episodi su Netflix e Crunchyroll.