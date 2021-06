Dancing Queens, su Netflix in streaming da oggi

Dancing Queens, la nuova commedia svedese a tema drag queen, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 3 giugno 2021 per tutti gli utenti iscritti al servizio!

Dancing Queens, la nuova commedia svedese a tema drag queen, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 3 giugno 2021 per tutti gli utenti iscritti al servizio!

Dylan Pettersson è una ragazza svedese proveniente da una delle isole dell'arcipelago Bohuslän, e ha un sogno nel cassetto: diventare un'affermata danzatrice. Spinta da questo incrollabile desiderio, si trasferisce in città dove accetta di lavorare come addetta alle pulizie in uno dei locali più di tendenza, il Queens. Il suo obiettivo è, ovviamente, ottenere una possibilità di potersi esibire. Il club ospita soltanto gli spettacoli delle drag queen, ma in questo periodo si trova in una situazione di evidente difficoltà economica (e non solo).

Dancing Queens: una sequenza del film

Un giorno, Dylan verrà notata dal coreografo del Queens, che deciderà di puntare sul suo talento. Ma c'è un problema: dovrà divenire anche lei una drag queen. A quel punto, non vi sarà che una possibilità: trasformarsi davvero in una di loro, almeno per una sera... Il film, creato dall'acclamata attrice e regista Helena Bergström, al suo sesto lungometraggio, tutti praticamente inediti in Italia. Alla sceneggiatura troviamo un'altra personalità femminile, ovvero Denize Karabuda. Il cast è totalmente svedese, con protagonista assoluta Molly Nutley, che già aveva lavorato con la regista in precedenza.

Dancing Queens è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.