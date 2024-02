Dan Levy si unisce a Ryan Reynolds nel cast di Animal Friends

Secondo Deadline, il vincitore di un Emmy Dan Levy (Schitt's Creek) ha ufficialmente firmato per unirsi a Ryan Reynolds nel cast di Animal Friends, il prossimo film ibrido della Legendary, che unirà riprese live-action e animazione. Il progetto viene descritto come un'avventura on the road vietata ai minori.

Questo è il primo progetto importante di Levy dopo il suo debutto alla regia nel film drammatico di Netflix Dopo Oliver, uscito di recente. Sarà poi presente nel film di Netflix Unfrosted: The Pop-Tart Story e nell'ultima stagione della commedia HBO Curb Your Enthusiasm come guest star.

Dan Levy: "Il rifiuto a Barbie? A volte mi perseguita di notte"

Chi è coinvolto in Animal Friends?

Animal Friends sarà diretto dal vincitore di un Emmy Peter Atencio (Key & Peele) da una sceneggiatura scritta da Kevin Burrows e Matt Mider. Il film sarà interpretato anche da Jason Momoa, Aubrey Plaza, Addison Rae, Vince Vaughn e altri ancora. Ulteriori dettagli sulla trama e sui personaggi non sono ancora stati resi noti. Gli effetti visivi e l'animazione del progetto saranno curati da DNEG. Il film è prodotto da Legendary, Maximum Effort e Prime Focus Studios.