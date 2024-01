Dan Levy: 'Il rifiuto a Barbie? A volte mi perseguita di notte'

Barbie di Greta Gerwig ha conquistato le vette di classifiche al box-office e recensioni, diventando uno dei film simbolo del 2023. Ecco perché, coloro che hanno rifiutato il film, ora si mangiano le mani per l'occasione persa.

Di questo gruppo fa parte anche la star di Schitt's Creek, Dan Levy, che ha spiegato il motivo che l'ha spinto a rifiutare il film di Gerwig alla rivista People:"Dal punto di vista logistico, non sono riuscito a farlo funzionare nonostante i disperati tentativi. Quindi, sì, suppongo che non fossi tecnicamente disponibile a farlo". Un rifiuto dettato semplicemente da conflitti di programmazione, non certo per mancanza di fiducia nel progetto.

Un rifiuto che tormenta

La scelta forzata di dover dire 'no' a Greta Gerwig per Barbie è un pensiero ricorrente per Levy:"Mi perseguita quando dormo la notte? A volte. Non è che non sia uno dei film più grandi di tutti i tempi. Quella è stata una giornata difficile".

Inoltre, Levy è un grande fan di Greta Gerwig:"Penso che Greta abbia un'idea estetica così meravigliosamente bizzarra e magica di quello che doveva essere quel film. Avrei adorato partecipare al suo mondo. Penso che sia una delle più grandi giovani autrici del nostro tempo".

Attualmente, Dan Levy è protagonista di Dopo Oliver, film Netflix da lui scritto, diretto e interpretato, nel quale interpreta Marc, un uomo che dopo la morte del marito Oliver e della madre, decide di intraprendere un viaggio a Parigi insieme ai suoi migliori amici, Sophie (Ruth Negga) e Thomas (Himesh Patel).