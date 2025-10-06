Dan Brown ospite a La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti cala l'asso contro Stefano De Martino

Le distanze tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi si fanno sempre più sottili. Nella giornata di domenica 5 ottobre, la vittoria di Gerry Scotti su Stefano De Martino è stata infatti quasi impercettibile, segno che la sfida dell'access time tra Canale 5 e Rai 1 si sta facendo sempre più avvincente. Il pubblico si divide tra i pacchi del game show condotto dal presentatore campano e la ruota colorata di Gerry Scotti, che da settimane macina ascolti in continua crescita.

Mediaset 'usa' Dan Brown per staccare il programma rivale

Proprio per evitare il sorpasso, Mediaset sembra pronta a giocare una carta di grande effetto: secondo quanto rivelato da Santo Pirrotta nella sua newsletter Celebrity Watch su Vanity Fair, lo scrittore Dan Brown, autore del celebre Il Codice da Vinci, sarà ospite a La Ruota della Fortuna.

L'autore americano, in Italia per la presentazione del suo nuovo romanzo L'Ultimo Segreto, sesto capitolo della saga di Robert Langdon, avrebbe già registrato la sua partecipazione negli studi di Cologno Monzese in gran segreto. Lo scrittore americano è stato ospite della prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa.

Gerry Scotti

Un colpo da maestro per Canale 5, che tenta così ad accreditare il proprio show non solo come un classico game, ma anche come un appuntamento di intrattenimento culturale e internazionale. D'altronde, La Ruota della Fortuna è un format storico, nato negli Stati Uniti nel 1952 e trasmesso in decine di Paesi nel mondo.

L'arrivo di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi

Nel frattempo, su Rai 1 Stefano De Martino non resta a guardare: da qualche sera tra le fila dei "pacchisti" di Affari Tuoi è arrivato Herbert Ballerina, comico molisano e grande amico del conduttore, oltre che volto fisso di Stasera Tutto è Possibile. La sua presenza, ironica e spiazzante, ha reso le puntate più vivaci.

Ha inoltre favorito una rimonta inaspettata per il programma del prime access di Rai 1. La sfida tra De Martino e Scotti si fa sempre più serrata: tra ospiti internazionali e nuove trovate comiche, l'autunno televisivo promette scintille, con Canale 5 e Rai 1 pronti a contendersi ogni punto di ascolto.