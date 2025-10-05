Che Tempo Che Fa torna su NOVE: tutti gli ospiti della prima puntata con Fabio Fazio

Torna il talk di punta del NOVE e del gruppo Discoverycon una prima puntata ricca di ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo, in studio anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Stasera, domenica 5 ottobre 2025 torna su NOVE, e in streaming su discovery+, uno degli appuntamenti più attesi della televisione italiana: la 23ª stagione di Che Tempo Che Fa, lo storico talk show di Fabio Fazio. Accanto al conduttore ritroveremo come sempre Luciana Littizzetto, pronta a regalare la sua ironica e pungente lettura dell'attualità, e Filippa Lagerbäck, che introdurrà le interviste ai grandi ospiti della serata.

Dopo oltre due decenni di successi, Che Tempo Che Fa si conferma tra i programmi più seguiti della domenica sera, con una media di quasi 2 milioni di spettatori e uno share del 10% nella scorsa stagione: un traguardo che lo rende il format più visto nella storia di Warner Bros. Discovery Italia.

Gli ospiti della prima puntata: Richard Gere presenta il documentario sul Dalai Lama

Il debutto di stagione si preannuncia ricco di emozioni e contenuti di grande spessore. Tra gli ospiti più attesi ci sarà Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela nel novembre 2024 e tuttora detenuto a Caracas. La sua testimonianza offrirà un racconto toccante sulla vicenda del figlio.

Richard Gere

Grande attesa anche per Richard Gere, icona del cinema internazionale e attivista per i diritti umani, che presenterà il documentario Dalai Lama - La saggezza della felicità, in uscita nelle sale italiane dal 13 al 15 ottobre. L'attore festeggia quest'anno 50 anni di carriera, costellati da premi prestigiosi come il David di Donatello, il Nastro d'Argento e il Golden Globe.

Spazio a musica, libri e attualità

Spazio anche alla letteratura con Dan Brown, tra gli scrittori più amati del mondo, che parlerà del suo nuovo romanzo L'ultimo segreto, sesto capitolo della saga di Robert Langdon, il celebre professore di Harvard protagonista di successi mondiali come Il Codice Da Vinci.

Nel parterre anche Mara Venier, Ornella Vanoni, Enzo Iacchetti, dall'8 ottobre nelle librerie con la sua prima autobiografia 25 minuti di felicità - Senza mai perdere la malinconia". E ancora Giovanni Floris, in uscita il 7 ottobre col suo nuovo libro Asini che volano.

Che tempo che fa: Luciana Littizzetto

Cecilia Sala, nelle librerie con I figli dell'odio - La radicalizzazione di Israele. La distruzione della Palestina. L'umiliazione dell'Iran , Massimo Giannini, dall'8 ottobre in onda sul NOVE con il programma Circo Massimo. E poi Nello Scavo, Roberto Burioni, e Michele Serra. Serena Brancale, live con la hit estiva Serenata.

Il Tavolo: comicità e leggerezza nel gran finale

Come da tradizione, chiuderà la serata Che Tempo Che Fa - Il Tavolo, l'angolo più scanzonato e imprevedibile del programma. A condividere chiacchiere, risate e musica ci saranno Nino Frassica, Mara Maionchi, Diego Abatantuono, Giovanni Esposito, Serena Brancale, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Giucas Casella ed Enzo Iacchetti.