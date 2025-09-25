La ruota della fortuna, Barbara è la prima a vincere la Panda: record per lo show di Gerry Scotti

Serata storica negli studi del game show di Canale 5: Barbara vince per prima la Fiat Panda e conquista il pubblico, tra l'emozione e l'entusiasmo di Gerry Scotti.

La puntata di mercoledì 24 settembre 2025 de La ruota della fortuna ha vissuto il suo momento più alto entrando direttamente negli annali del programma. Barbara, concorrente di Guardia Sanframondi (Benevento), ha infatti completato il gioco finale senza tentennare neppure un momento, arrivando là dove nessuno era ancora mai arrivato: a vincere la Fiat Panda, l'ambitissimo premio.

Tra le urla di giubilo, della concorrente e del padrone di casa Gerry Scotti, la puntata si è conclusa con una vittoria che ha letteralmente infiammato lo studio.

La ruota della fortuna, Barbara è la prima a vincere la Fiat Panda

Gerry Scotti a La ruota della fortuna

La fase conclusiva è stata una scalata perfetta: poche consonanti, le vocali giuste e quella frazione di secondo che separa l'intuizione dalla vittoria. All'ultima casella girata nel tabellone, l'esplosione di gioia: Gerry Scotti ha stretto la campionessa in un abbraccio e ha scandito, tra le ovazioni, la frase che riassume tutto: "Prima o poi doveva capitare, ed è capitato".

Nella scelta finale, Barbara ha optato per l'opzione intermedia, portando a casa oltre ventimila euro in gettoni d'oro oltre alla tanto ambita Fiat Panda, il simbolo del programma di Canale 5.

Tre sere da protagonista: bravura, sangue freddo e un portafortuna speciale

Il trionfo della concorrente di Guardia Sanframondi è la degna conclusione di un percorso iniziato due puntate prima. Barbara aveva già difeso la maglia di campionessa per tre sere consecutive, accumulando più di trentamila euro e due viaggi premio (una fuga tropicale e una crociera oceanica).

In studio, accanto a lei, la figlia e l'abbraccio di Samira Lui. Il particolare più dolce? Un peluche portafortuna a forma di panda stretto come talismano fino all'ultima casella.

La ruota della fortuna: il premio più ambito è stato vinto, cosa aspettarci ora?

La caduta di un "muro" statistico rinfresca il racconto del game show di punta di Mediaset e alimenta il passaparola social: la Panda si può vincere davvero, allora perché non tentare il colpo di fortuna?

Barbara non lascia solo lo studio con un'auto nuova, ma si prende il titolo di volto-simbolo di questa edizione e rilancia l'asticella per tutti. La ruota della fortuna di Gerry Scotti riparte dal suo record, con un monito semplice ai prossimi concorrenti: crederci fino all'ultimo giro.