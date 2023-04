Damson Idris affiancherà Brad Pitt nel cast del film ambientato nel mondo della Formula 1

Sarà Damson Idris, uno dei protagonisti della serie Snowfall, ad affiancare Brad Pitt sul set del nuovo film prodotto da Apple Studios ambientato nel mondo della Formula 1.

L'attore è stato scelto dopo vari mesi di incontri, audizioni e test alla guida.

Il progetto è sviluppato dal regista Joseph Kosinski, impegnato anche dietro la macchina da presa, e dal produttore Jerry Bruckheimer.

Attualmente il film non ha ancora un titolo ufficiale e nel team della produzione è coinvolto anche il campione Lewis Hamilton tramite la sua Dawn Apollo. Brad Pitt, oltre a esserne il protagonista, farà parte del team di produttori con la sua Plan B.

L'attore premio Oscar avrà la parte di un pilota che decide di ritornare in pista come mentore di un giovane campione, ottenendo un'ultima opportunità di gloria come suo compagno di squadra.

Apple ha ottenuto i diritti del progetto nel 2022 e negli ultimi mesi Kosinski e Bruckheimer hanno valutato una dozzina di attori per trovare il co-protagonista di Pitt, scegliendo poi Damson Idris. Gli attori hanno dovuto anche dimostrare le proprie capacità alla guida, dovendo interpretare molte scene ambientate durante le corse automobilistiche. Il regista sembra infatti intenzionato a limitare il più possibile l'uso degli effetti speciali, come accaduto sul set di Top Gun: Maverick.