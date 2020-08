Damien Chazelle: Apple svela il suo corto verticale girato con iPhone 11 Pro

Connubio tra Apple e il regista Damien Chazelle, svelato lo spettacolare corto realizzato dal regista di La La Land in verticale con l'iPhone 11 Pro.

Apple ha svelato il corto verticale girato dal regista di La La Land Damien Chazelle con l'iPhone 11 Pro. Il corto, della durata di nove minuti, è stato girato da Chazelle con un iPhone 11 Pro in una aspect ratio verticale.

Il breve filmato, intitolato The Stunt Double, è descritto come un "viaggio attraverso la storia del cinema".

"Guardate come i generi classici vengono ribaltati, dall'action movies ai film muti, dalle spy stories agli western, attraverso la ricontestualizzazione e modernizzazione della magia del cinema che conosciamo e amiamo" scrive Apple

Insieme al corto, Apple ha diffuso anche un breve dietro le quinte che mostra Damien Chazelle alle prese con le caratteristiche dell'iPhone 11 Pro come l'estesa gamma dinamica e le lenti ultra-grandangolari per creare una dimensione cinematografica nelle immagini.

Nel video, con Chazelle, vediamo all'opera anche il direttore della fotografia Linus Sandgren, lo scenografo Shane Valentino e la costumista April Napier. Anche se il corto segna la prima collaborazione tra Damine Chazelle ed Apple, nel 2018 il regista ha stretto un accordo col gigante di Cupertino per produrre contenuti per Apple TV+.