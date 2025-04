Damiano David spiazzato in diretta TV: la domanda hot del conduttore spagnolo lo mette in difficoltà

Il frontman dei Maneskin protagonista in Spagna per promuovere il suo primo singolo da solista. Tra giochi e ironia è incappato in una domanda imbarazzante che lo ha colto decisamente di sorpresa.

Damiano David ha vissuto un momento di imbarazzo durante la sua ospitata a La Revuelta, il popolare talk show spagnolo condotto da David Broncano. Il cantante, in Spagna per promuovere il suo primo singolo da solista, si è trovato coinvolto in un siparietto hot che ha rapidamente fatto il giro del web.

Domanda piccante in diretta per Damiano David

Sanremo 2023: i Maneskin, ospiti della terza serata, sul palco dell'Ariston

Dopo essere stato da poco in Germania, dove ha parlato anche delle sue ex Helena Prestes e Zeudi Di Palma, Damiano David è approdato sul piccolo schermo spagnolo con il suo solito carisma. Ma non tutto è andato secondo le aspettative.

Durante l'intervista, il conduttore spagnolo David Broncano gli ha chiesto senza giri di parole: "Quante volte l'hai fatto negli ultimi 30 giorni?". Damiano, colto alla sprovvista, ha dribblato la domanda rispondendo con un sorriso imbarazzato: "Ho una fidanzata e viviamo insieme. Quindi posso dire che sono felice".

Broncano, noto per il suo stile irriverente, ha insistito: "Ma noi vogliamo più dettagli. Vorremmo le volte precise, quindi 1 punto per ogni volta e metà punto per quando hai fatto tutto da solo. Dicci la somma totale che me la segno su questo foglio di carta".

Messo alle strette, Damiano David ha cercato di cavarsela con l'ironia che lo contraddistingue. "Non lo so, giuro non lo so. Dieci? No, non lo so", ha detto. E poi spara un punteggio a caso, per far concludere il "gioco": "Dai, 25 punti. Ma tu non sai come ho ottenuto questo punteggio totale... con cinquanta volte. Ma alla fine un punto è sempre un punto".

Dove Cameron parla dell'amore con (l'ex?) frontman dei Maneskin

Dove Cameron e Damiano David

Mentre il siparietto spagnolo ha fatto sorridere i fan, negli Stati Uniti la fidanzata di Damiano David, l'attrice e cantante Dove Cameron, ha rilasciato un'intervista nel quale elogia la sua dolce metà. "Ci siamo conosciuti agli MTV VMA, all'inizio pensavo di stargli antipatica. Adesso la nostra relazione va alla grande. Lui è un ragazzo davvero gentile, rispettoso, pieno di valori e tanto buono. Devo dire che non potrei desiderare un fidanzato migliore", ha dichiarato.

"Stiamo insieme da un anno e mezzo adesso ed è la relazione più felice e sana che io abbia mai avuto", prosegue Cameron. Che poi rivela una assoluta novità per lei: Damiano non la sminuisce mai, anzi la ama, la sostiene e la rispetta, qualità che lei non aveva mai sperimentato prima in una relazione. E confessa infine che le ha insegnato a cucinare: "Fa un risotto alla zucca eccezionale!".