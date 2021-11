Damiano David dei Maneskin e Belen Rodriguez rispondono al gossip sul presunto flirt

Il frontman dei Maneskin, Damiano David, e Belen Rodriguez non hanno nessun flirt: il gossip sulla presunta relazione, apparso subito abbastanza inattendibile, si era comunque diffuso sul web ma i due diretti interessati hanno voluto mettere un punto fermo smentendolo.

In questo momento della loro vita le situazioni sentimentali di Damiano David è Belen Rodriguez sono totalmente diverse. Il frontman dei Maneskin è legato da tempo all'influencer Giorgia Soleri, i due sono fidanzati da più di 4 anni. Belen invece sta attraversando un momento difficile con il suo compagno Antonino Spinalbese, i due a luglio hanno avuto una bambina, Luna Marì, ma la loro storia sembra essere entrata in una profonda crisi e si dice che Antonino non conviva più con la modella argentina, i due si sarebbero presi la classica pausa di riflessione.

Con queste premesse era facilmente intuibile che le voci di un loro flirt fossero infondate, la storia era stata diffusa da Deianira Marzano, l'ex concorrente de L'isola dei famosi aveva detto che la voce arrivava dritta dritta da qualcuno vicino al mondo di X Factor, trampolino di lancio dei Maneskin. A smentirla per primo è stata Damiano David che nelle storie di Instagram ha pubblicato una foto e una didascalia molto eloquenti: "i'm reading a lot of bullshit". Nell'immagine Damiano 'legge' il cellulare e fa una smorfia emblematica.

Belen Rodriguez invece ha preferito smentire rispondendo a una domanda arrivatale su Instagram, uno dei suoi numerosissimi follower le ha chiesto se il rumor su lei e il frontman dei Maneskin fosse vero "Ma no! Siamo amici e li stimo da morire da sempre", ha chiosato la conduttrice.