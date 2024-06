Dall'alto di una fredda torre: Edoardo Pesce ed Elena Radonicich nella clip esclusiva

La malattia che irrompe in una famiglia sconvolgendone i membri e mettendo a repentaglio i legami. Per il suo esordio alla regia, Francesco Frangipane non fa sconti portando al cinema l'omonimo spettacolo teatrale di Filippo Gili, una storia familiare dolorosa e articolata. Anticipiamo temi e atmosfere di Dall'alto di una fredda torre, nei cinema italiani dal 13 giugno con Lucky Red, in una clip esclusiva che contiene un intenso dialogo tra Edoardo Pesce ed Elena Radonicich, due dei protagonisti.

Nel cast del film drammatico compaiono, inoltre, Vanessa Scalera, Anna Bonaiuto, Giorgio Colangeli e Massimiliano Benvenuto. Colangeli, Bonaiuto, Edoardo Pesce e Vanessa Scalera danno vita alla famiglia protagonista, sconvolta dalla notizia che entrambi i genitori sono gravemente malati, ma solo uno dei due può essere salvato. Spetterà ai figli decidere se comunicarglielo e, soprattutto, decidere chi tenere in vita.

Dall'alto di una fredda torre: un frame del film

La sinossi

Elena e Antonio scoprono che i loro genitori sono affetti da una malattia molto rara. La loro unica speranza di sopravvivenza è la donazione di cellule staminali che deve avvenire in tempi brevissimi, e i loro figli sono gli unici candidati idonei per questa particolare procedura. Elena e Antonio si preparano per l'operazione, ma Antonio scopre di non essere all'altezza della donazione e le cellule staminali di Elena non bastano per entrambi: non è possibile curare entrambi i genitori. Chi sceglierà? E chi lascerà morire? Una decisione drammatica costringerà fratello e sorella a fare i conti col passato facendo emergere i loro istinti più feroci.