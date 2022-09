Dalíland, Mary Harron: "Ezra Miller non è stato tagliato, sul set non è successo niente di male"

Ezra Miller non ha creato problemi sul set di Dalíland, pellicola dove interpreta la versione giovane di Salvador Dalì, come conferma la regista Mary Harron che non ha tagliato l'attore dal suo film.

Dalìland: un primo piano di Ezra Miller in una scena

Mary Harron ha sempre avuto in mente Ezra Miller per il ruolo fin da quando ha concepito Dalíland dieci anni fa: "All'epoca i produttori mi dissero 'non puoi ingaggiarlo perché non è una star abbastanza famosa'. E poi l'anno dopo era troppo famoso e ho dovuto rinunciare perché stava girando Animali fantastici e subito dopo The Flash" ha spiegato la regista a Vanity Fair.

Mary Harron ha aggiunto, "Lui è rimasto fedele al progetto per anni, anche quando altri attori hanno rinunciato per via dei cambiamenti di schedule e per l'emergenza sanitaria."

Voci di un possibile taglio di Ezra Miller si sono confuse dopo che il suo nome non è comparso nella lista ufficiale per l'annuncio ufficiale del Toronto Film Festival. Da quando ha terminato Dalíland, Miller è stato arrestato più volte e accusato di abusi e violenza. In seguito l'attore ha rilasciato una dichiarazione spiegando di volersi sottoporre a un trattamento per "complessi problemi di salute mentale". Secondo Mary Harron:

"Ezra è stato molto professionale e gentile con tutti. Non ci sono stati problemi o segni di problemi sul set. Quindi è stato sconvolgente e terribile leggere cosa è successo in seguito. Apprendere queste cose è stato molto, molto triste per tutte le persone coinvolte. Mi auguro che riceva aiuto per quella che sembra una crisi molto, molto seria".

The Flash, il film con Ezra Miller va forte ai test screening: i punteggi? I più alti dai tempi di Nolan

Harron ha aggiunto che il film era "completamente finito" quando il comportamento di Miller è diventato pubblico, quindi il ruolo non può essere modificato:

"Sarebbe potuto essere diverso, soprattutto se stessimo girando, se avesse avuto un comportamento sbagliato durante le riprese. Ma tutto questo è successo dopo che il film non è stato solo girato, ma anche montato, mixato e completato. Non è successo niente di male durante le riprese e il film è il film. Non sto giustificando i suoi errori. Penso che non importa quanto talento abbia una persona, se ha fatto qualcosa di sbagliato, deve affrontare le conseguenze. Penso anche che questa non sia solo una giovane star che recita. Questo è molto più grave. Sembra una cosa che necessita di un intervento serio, che spero sia successo".