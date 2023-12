Dakota Johnson:'Ecco cosa mi hanno insegnato i miei genitori sulla fiducia in me stessa'

Figlia delle star Melanie Griffith e Don Johnson, l'attrice Dakota Johnson ha raccontato al Wall Street Journal cosa le hanno trasmesso i due genitori sulla fiducia in se stessi e sulla presenza sullo schermo.

"Entrambe sono persone molto sicure di sé e molto speciali davanti all'obiettivo. Mia madre è una persona così particolare. È così diversa da guardare sullo schermo. Ti chiedi 'Cosa sta pensando?' Ho sempre apprezzato che lei non sveli tutto. Un po' di questo mistero".

Melanie Griffith è molto conosciuta per i suoi ruoli tra gli anni '80 e gli anni '90 in film come Una donna in carriera e Lolita mentre Don Johnson è la star della serie tv Miami Vice. Griffith e Johnson si sono sposati due volte, nel 1976 e poi dal 1989 al 1996.

Dakota Johnson e l'amore per i cani

Nel corso dell'intervista al Wall Street Journal, Johnson - attualmente impegnata in una relazione con il frontman dei Coldplay Chris Martin - ha confessato il proprio amore per i cani:"Ho un Jack Russell Terrier meticcio. Ha 16 anni e l'ho preso quando aveva 10 settimane. Poi un pastore tedesco di cinque anni".

Nel 2024 Dakota Johnson sarà al cinema con il film Madame Web, nel quale interpreta la protagonista, Cassandra Webb, al fianco di Sydney Sweeney e Isabela Merced. Il film, dopo vari rinvii, è stato confermato in uscita il prossimo 14 febbraio.