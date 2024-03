Dakota Johnson contro l'IA:'Le persone non vorranno vedere film realizzati con l'intelligenza artificiale'

Dakota Johnson non è convinta che l'intelligenza artificiale finirà per controllare le produzioni di Hollywood. In un articolo pubblicato per Bustle, la star di Madame Web ha scritto che 'le persone non vogliono f***tamente guardare film creati dall'intelligenza artificiale'.

Madame Web: Dakota Johnson in un primo piano

"Da parecchio tempo la mia sensazione è che il pubblico sia estremamente intelligente, e i produttori esecutivi hanno iniziato a credere che non lo sia. Il pubblico sarà sempre in grado di annusare le fesserie. Anche se i film iniziano ad essere realizzati con l'IA, gli umani non li vorranno f***tamente vedere" ha spiegato Johnson.

Guardare avanti

Dopo il flop di Madame Web, Dakota Johnson guarda avanti e il suo prossimo impegno cinematografico sarà Daddio, interpretato e prodotto con la sua Tea Time:"È così difficile fare film, e in questi grandi film che vengono realizzati - e sta cominciando ad accadere anche con i piccoli e ciò mi spaventa - le decisioni vengono prese da comitati, e l'arte non va bene quando è fatta da un comitato. I film sono fatti da un regista e da un team di artisti intorno a lui. Non si può fare arte basata su numeri e algoritmi".

Dakota Johnson non ripeterà l'esperienza di Madame Web:"Non avevo mai fatto nulla del genere prima e probabilmente non lo farò mai più" ha commentato con durezza l'attrice in relazione al film di S.J. Clarkson, uno dei peggiori risultati al box-office per un cinecomic.