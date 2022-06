Dakota Johnson: la sua reazione al meme nato dal suo momento imbarazzante con Ellen DeGeneres

Dakota Johnson che accusa Ellen DeGeneres di non aver accettato il suo invito per la sua festa di compleanno è uno dei meme più virali degli ultimi anni: ecco la reazione dell'attrice all'incidente del 2019 che ha avuto luogo durante un episodio del The Ellen DeGeneres Show.

Durante l'intervista la DeGeneres ha chiesto a Dakota com'è stata la sua festa di compleanno prima di scherzare dicendo che "non era stata invitata". La Johnson, che aveva effettivamente invitato la DeGeneres, è quindi sprofondata in un momento televisivo estremamente imbarazzante.

"In realtà, no. Non è la verità, Ellen. Sei stata invitata eccome", ha detto l'attrice. "L'ultima volta che sono venuta qua, l'anno scorso, mi hai detto un sacco di cose brutte per non averti invitata, quando io non sapevo nemmeno che volevi essere invitata... non sapevo nemmeno che ti piacessi. In ogni caso, ti ho invitata e non sei venuta."

Il momento virale si è aggiudicato un posto in cima alle classifiche nella storia dei meme e, durante una nuova intervista con Entertainment Tonight, Dakota Johnson ha dichiarato: "Non sono sui social, quindi non lo sapevo. Queste cose succedono e poi un anno dopo qualcuno ti fa una domanda in proposito. In realtà, l'altro giorno, Spike Jonze mi ha mandato la foto di una donna che lavora con lui che indossava una maglietta con la mia faccia e una frase che ho detto durante lo show. Ero tipo: 'Cosa?'. Non vedo queste cose, quindi, per me, è solo fottutamente bizzarro. "