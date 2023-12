Dakota Johnson:'Il mio segreto di bellezza? Dormire 14 ore a notte'

Almeno dieci ore di sonno e molti bagni di mezzogiorno. Dakota Johnson ha raccontato in che modo mantiene la propria bellezza nel corso di un'intervista rilasciata al Wall Street Journal. L'attrice, protagonista della trilogia di Cinquanta sfumature e del Suspiria di Luca Guadagnino, ha raccontato quali sono le sue priorità quotidiane.

Persuasione: Dakota Johnson in una sequenza

"Non ho un orario regolare di risveglio. Dipende da quello che sta succedendo nella mia vita. Se non lavoro, se ho un giorno libero di lunedì, allora dormirò il più a lungo possibile. Il sonno è la mia priorità numero uno nella vita" ha raccontato Johnson, confessando di non riuscire ad essere operativa se non riesce a dormire almeno dieci ore al giorno.

Un bagno rilassante

"Posso facilmente dormire 14 ore" ha raccontato l'attrice, che ha specificato anche l'importanza di un bagno rilassante "Entrerò nella vasca da bagno in qualsiasi momento, a qualsiasi ora del giorno. Se nel bel mezzo del giorno penso 'Oh Dio, dove andremo a finire?' entrerò nella vasca da bagno". Ma la routine non finisce qui.

In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon: Dakota Johnson in una scena

Dakota Johnson si dedica due volte al giorno alla meditazione per combattere la propria ansia e cinque giorni alla settimana all'allenamento:"Faccio meditazione trascendentale. Recentemente mi sono davvero interessata al lavoro sulla respirazione e mi sta aiutando molto con l'ansia. Faccio molto yoga caldo, pilates e allenamento sul peso del corpo" ha concluso l'attrice.