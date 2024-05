Dakota Johnson si mette alle spalle il flop di Madame Web, ecco il trailer di Am I Ok?

Max ha diffuso in streaming il trailer di Am I Ok, film con cui Dakota Johnson proverà a scrollarsi di dosso le critiche per il flop di Madame Web della Sony, che ha condizionato questo la prima parte del 2024.

La dramedy co-diretta da Tig Notaro e Stephanie Allynne, sarà lanciata sul servizio di streaming il 6 giugno dopo essere stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel 2022. Il cast è composto anche da Sonoya Mizuno, Jermaine Fowler, Kiersey Clemons, Molly Gordon, June Diane Raphael e Notaro.

Am I OK? è incentrato sulle amiche di sempre Lucy (Johnson) e Jane (Mizuno) che affrontano i cambiamenti delle loro vite dopo che Jane progetta di trasferirsi a Londra, portando Lucy a rivelare un segreto su di sé.

Notaro e Allynne, che sono sposate nella vita reale, debuttano alla regia da una sceneggiatura di Lauren Pomerantz. Tra i produttori figurano Johnson, Notaro, Allynne, Pomerantz, Jessica Elbaum, Will Ferrell, Erik Feig, Lucy Kitada e Ro Donnelly.

Durante un'intervista rilasciata a THR in occasione della prima di Am I OK?, Notaro e Allyne hanno sottolineato l'importanza di lavorare insieme al film. All'epoca, Notaro ha dichiarato: "Non esiste un mondo in cui avrei fatto questo film senza Stephanie".

Il flop di Madame Web

All'epoca dell'uscita del cinecomic nelle sale, Dakota Johnson aveva dichiarato di non essere rimasta affatto "sorpresa" del flop del film e del fatto che fosse stato bocciato dalla critica, aggiungendo che "è stata sicuramente un'esperienza per me fare Madame Web. Non avevo mai fatto nulla di simile prima. Probabilmente non farò mai più nulla di simile perché non ho senso in quel mondo. E ora lo so".

"Ma a volte, in questo settore, si firma per qualcosa e poi, mentre la si sta realizzando, diventa una cosa completamente diversa", aveva continuato l'attrice. "Ma è stata una vera esperienza di apprendimento, e naturalmente non è bello far parte di qualcosa che viene fatto a pezzi, ma non posso dire di non capire".