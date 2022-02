Dakota Johnson sarà Madame Web nel film della Sony tratto dai fumetti Marvel

L'attrice Dakota Johnson sembra stia concludendo le trattative per recitare in Madame Web, il nuovo progetto nato dalla collaborazione tra Sony e Marvel.

Dakota Johnson interpreterà Madame Web nel film della Sony tratto dai fumetti della Marvel.

Il nuovo progetto è in fase di sviluppo da tempo e, secondo Variety, l'attrice starebbe concludendo le trattative e l'annuncio della sua partecipazione al progetto sembra ormai imminente.

Alla regia di Madame Web ci sarà S.J. Clarkson, già nel mondo Marvel grazie alla serie Jessica Jones e allo spinoff The Defenders.

Dakota Johnson entrerebbe così nel cast dell'atteso progetto dopo aver recitato in tre film molto apprezzati negli ultimi mesi dalla critica: La Figlia Oscura, Cha Cha Real Smooth e Am I OK?.

Madame Web è raffigurata tra le pagine come una donna anziana cieca, ma ha numerose abilità psichiche tra cui telepatia e chiaroveggenza. Nel corso degli anni, Madame Web ha interagito con altri personaggi famosi dei fumetti come Fenomeno, Jessica Jones ed Electro.

Per ora non sono trapelati dettagli riguardanti le eventuali modifiche alla storia del personaggio con l'adattamento per il grande schermo.

La sceneggiatura del film è firmata da Matt Sazama e Burk Sharpless, già autori di Morbius, il film con Jared Leto la cui uscita ha subito numerosi slittamenti.