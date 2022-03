Dakota Johnson: "Imbucarsi ai matrimoni è uno dei miei hobby preferiti"

Dakota Johnson ama sorprendere i fan il giorno del loro matrimonio: durante una recente intervista diffusa dalla rivista People, la star di Cinquanta sfumature di grigio ha rivelato che imbucarsi ai matrimoni è uno dei suoi hobby preferiti: "L'ho fatto tantissime volte."

"Si, credo proprio di averlo fatto tantissime volte", ha detto la Johnson, 32 anni, durante il segmento di Never Have I Ever presente sull'ultimo numero di W Magazine che è stato rilasciato lo scorso giovedì. "È uno dei miei hobby preferito in assoluto, lo confesso".

A proposito del momento più divertente che ha vissuto a ausa di questa sua peculiare passione, l'attrice ha raccontato: "Ricordo una volta, qualche anno fa, ero insieme allo sposo e alla sposa, stavo tenendo le loro mani quando ad un certo punto mi hanno chiesto quasi in coro: 'Ehi, aspetta, Ma che cosa ci fai qui?'".

A proposito del suo stesso matrimonio, Don Johnson, il padre di Dakota Johnson, ha dichiarato: "Se è felice, sarò felice anch'io", aggiungendo che il fidanzato di Dakota, il frontman dei Coldplay, Chris Martin, è "un ragazzo adorabile. E se decidesse di sposarsi, immagino che ci sarebbero dei nipotini ad aspettarmi dietro l'angolo, sono molto entusiasta di questa cosa."