Dakota Johnson critica il mondo di Hollywood: 'Hanno tutti paura e non prendono rischi'

Dakota Johnson ha fortemente criticato il mondo di Hollywood sostenendo che non venga data abbastanza fiducia al cinema indipendente.

L'attrice, intervistata dal magazine L'Officiel, ha infatti sostenuto di fare veramente fatica nel trovare progetti che siano davvero originali.

L'opinione della star

Cha Cha Real Smooth: una scena tratta dal film

Negli ultimi anni Dakota Johnson ha cercato di recitare in film di vario genere, spesso diventando in più occasione protagonista di film indipendenti, come nel caso di Cha Cha Real Smooth e Daddio.

L'attrice ha ora dichiarato: "Le persone che gestiscono le piattaforme di streaming non si fidano delle persone creative o degli artisti che sanno cosa funzionerà, e quello ci farà semplicemente implodere. Mi si spezza il cuore. È così fottutamente difficile".

Dakota ha aggiunto: "È difficile riuscire a far realizzare qualcosa. Tutto quello che mi interessa realizzare è davvero diverso, unico e anticipa i tempi".

Secondo la protagonista di Madame Web a Hollywood si ha la tendenza a sostenere i progetti che sembrano sicuri perché si ha paura di pensare fuori dagli schermi: "Le persone hanno semplicemente così tanta paura e penso: 'Perché? Cosa accadrà se farete qualcosa di coraggioso? Sembra che nessuno sappia cosa fare e tutti abbiano paura. Quella è la sensazione. Chiunque prenda decisioni ha paura. Vogliono fare la cosa giusta e la cosa giusta è realmente noiosa".

Johnson ha sottolineato che ogni tanto trova scoraggiante lavorare in questo settore.

Madame Web, Dakota Johnson pensava che il film fosse parte del MCU, per questo ha cambiato agenzia?

Il film tratto dai fumetti

Dakota ha quindi spiegato cosa l'ha spinta a recitare in Madame Web, film tratto dai fumetti della Marvel: "Quando si tratta di come scegliere le cose o cosa dare non discrimino contro i generi cinematografici. Ho sentito che sarebbe stato realizzato questo film e ho considerato interessante che il superpotere del personaggio principale sia la sua mente e che sia una donna. Quello era qualcosa che posso realmente sostenere, per me è davvero realistico, potente e sexy".