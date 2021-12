Dakota Johnson consiglia un particolare sex toy per i vostri regali di Natale: "è perfetto"

Il marchio di benessere sessuale Maude ha lanciato un nuovo sex toy appena in tempo per i regali natalizi: secondo Dakota Johnson il nuovo plug anale, disponibile in un'elegante tonalità verde muschio, è semplicemente perfetto per le feste.

Soprannominato "cono", il plug anale è in lavorazione da quando, lo scorso anno, la Johnson è entrata a far parte del marchio di benessere sessuale come co-direttrice creativa e investitrice. "Quando sono entrata per la prima volta in azienda ho fatto domande a proposito dei prodotti anali perché so che ci sono così tante persone che ne sono curiose e, sai, ci sono molte parti del proprio ano che sono zone erogene", ha spiegato Dakota a InStyle.

"Proprio come un plug anale è 'tabù', molte donne pensano che un vibratore sia tabù e tantissime donne non possono raggiungere l'orgasmo solo con il sesso penetrativo. Penso che questo fatto stia diventando più noto e, allo stesso modo, con il cono stimolare la prostata di un uomo può aggiungere molto al sesso e anche essere benefico per la salute della prostata", ha spiegato l'attrice.

"Un sacco di uomini e donne mi dicono: 'ho sentito che sei coinvolta con questa azienda...' e hanno sempre una voce sommessa quando fanno domande. Io adoro essere in grado di parlare di benessere sessuale, Maude ha innescato una conversazione necessaria. Le persone sono più curiose di quanto tu voglia credere e sono più sessuali di quanto loro stesse vogliono credere di essere". Ha concluso Dakota Johnson.