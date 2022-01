Dakota Johnson: Chris Martin le aggiusta Zoom durante un'intervista al Sundance 2022

Una rara apparizione di Chris Martin nel corso di un'intervista di Dakota Johnson al Sundance 2022, per la presentazione del film Cha Cha Real Smooth, ha acceso l'entusiasmo dei fan della coppia.

Chris Martin appare a sorpresa nell'intervista di Dakota Johnson al Sundance 2022

Dopo che il programmatore del Sundance Charlie Sextro ha introdotto Dakota Johnson, una pausa imbarazzante ha anticipato la sua apparizione poiché l'attrice sembrava incontrare difficoltà tecniche con la webcam del suo computer.

Dopo pochi secondi, il 44enne Chris Martin, frontman dei Coldplayk è intervenuto mettendo in funzione Zoom ed è comparso nell'inquadratura mentre la fidanzata scoppiava in una lunga risata (minuto 1:50 del video che trovate di seguito).

Dakota Johnson ha anche lavorato come produttore in Cha Cha Real Smooth, che vede Leslie Mann tra gli interpreti e racconta l'innamoramento di un neolaureato per la giovane madre di un'adolescente autistica. La società di produzione della Johnson, TeaTime Pictures, ha prodotto anche un altro film in programma al Sundance 2022, Am I OK?, dove Dakota Johnson interpreta una trentenne che scopre l'attrazione per il suo stesso sesso.

Dakota Johnson consiglia un particolare sex toy per i vostri regali di Natale: "è perfetto"

"Ho sogni così grandi, è fuori controllo", ha detto l'attrice al Los Angeles Times parlando della sua motivazione a diventare una produttrice dopo anni sul set. "Ho così tante idee e ho solo bisogno di tirarle fuori. Voglio offrire maggiori opportunità a persone straordinarie di creare storie".

Parlando della relazione con Chris Martin, Dakota Johnson ha rivelato: "Stiamo insieme da un po' di tempo e a volte usciamo, ma entrambi lavoriamo così tanto che è bello stare a casa ed essere intimi e riservati. La maggior parte dei festeggiamenti si svolge dentro casa mia."