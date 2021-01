Dakota Johnson nel cast di Am I Ok? tra segreti e amicizie

Dakota Johnson si è unita al cast di Am I Ok?, nuovo lungometraggio diretto da Tig Notaro e Stephanie Allynne e prodotto dalla Picturestart.

Dakota Johnson, insieme a moltissime altre star, è entrata a far parte del cast di Am I Ok?, il nuovo lungometraggio di Tig Notaro e Stephanie Allynne, che segna anche il primo progetto della compagnia di produzione di Erik Feig, Picturestart.

Cinquanta sfumature di grigio: Dakota Johnson in una scena del film

Il progetto, intitolato Am I Ok?, vedrà la Johnson co-protagonista insieme a Sonoya Mizuno recitare assieme a Jermaine Fowler, Whitmer Thomas, Molly Gordon, June Diane Raphael, Notaro e Sean Hayes. Il film segue le vicende di Lucy e Jane, due migliori amiche convinte di sapere tutto quello che c'è da sapere l'una dell'altra, ma quando Jane annuncia che si trasferirà da Los Angeles a Londra per un lavoro e Lucy le rivela un oscuro segreto di cui non era a conoscenza.

"Siamo onorati di dare vita alla sceneggiatura di Lauren con Tig e Stephanie al timone. Con loro due alla regia e un cast così incredibile non vediamo l'ora che inizi la produzione di questa commedia commovente che ammalierà il pubblico di tutto il mondo", ha dichiarato Feig.

In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon: un primo piano di Dakota Johnson

La figlia di 31 anni di Melanie Griffith e Don Johnson servirà anche come produttrice di Am I Ok? con la TeaTime Pictures, fondata da lei e da Ro Donnelly, insieme alla compagnia Something Fierce, di Notaro e Allynne.