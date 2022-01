Dakota Johnson: "Ho baciato moltissime donne per prepararmi a girare Am I OK?"

Dakota Johnson ha recentemente svelato di aver baciato moltissime donne al fine di prepararsi al meglio per interpretare il ruolo della protagonista di Am I OK?.

Dakota Johnson, durante un'intervista virtuale per il Sundance Film Festival 2022 relativa al tour promozionale del suo nuovo film Am I Ok?, ha rivelato di aver baciato moltissime donne al fine di prepararsi per il suo ruolo di massaggiatrice receptionist che inizia a mettere in discussione la sua sessualità in tarda età.

"Sono andata in giro e ho baciato moltissime donne nel pieno del COVID, poco prima che iniziassimo le riprese... l'ho fatto per esercitarmi", ha scherzato la Johnson, prima di dare una risposta più seria e sincera alla domanda: "Come ti sei preparata per girare il film?"

"Io e Sonoya in realtà non siamo riuscite a passare del tempo insieme prima dell'inizio della produzione perché lei ha dovuto passare del tempo in quarantena", ha spiegato l'attrice, riferendosi alla sua co-protagonista Sonoya Mizuno che nella pellicola interpreta Jane, la migliore amica della protagonista.

"Le ho preparato una splendida cena una sera, le ho cucinato una bella bistecca di tonno alla griglia... ma penso che ci siamo legate davvero l'una all'altra quando sono iniziate le riprese, è difficilissimo fare un film durante il COVID e venivamo continuamente sgridate da tutti perché non riuscivamo a rispettare il distanziamento sociale." Ha concluso Dakota Johnson.