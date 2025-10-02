Daisy Ridley nel trailer di We Bury the Dead, il nuovo thriller zombie in uscita a gennaio 2026

La protagonista della trilogia sequel di Star Wars è al centro della narrazione del nuovo film diretto da Zak Hilditch, regista di These Final Hours e 1922.

Vertical ha pubblicato online un teaser trailer del film horror-thriller We Bury the Dead, diretto dal regista americano Zak Hilditch e interpretato da Daisy Ridley.

Dopo essere stato presentato a diversi festival nella prima parte dell'anno, il film è pronto ad essere distribuito nelle sale tra la fine e l'inizio del prossimo anno.

Il trailer di We Bury the Dead con Daisy Ridley

Il lungometraggio conduce gli spettatori in Tasmania, dove una catastrofica azione militare ha lasciato dietro di sé molte vittime a causa di una malattia.

Nel caos che si è creato, Ava (Daisy Ridley) è alla ricerca di suo marito tra le vittime ma ciò che trova è molto più terrificante di quanto si aspettasse. Unitasi ad un gruppo di ricerca, Ava scopre che le persone che dovrebbero essere morte stanno riprendendo vita. Il trailer mostra l'escalation di terrore al quale è sottoposta Ava nel corso della storia.

La nuova avventura sul grande schermo di Daisy Ridley

Il film di Zak Hilditch comprende nel cast, oltre alla protagonista Daisy Ridley, anche Brenton Thwaites, Matt Whelan, Chloe Hurst, Kym Jackson e Mark Coles Smith.

Il film ha debuttato inizialmente al SXSW Film Festival 2025 e sarà proiettato prossimamente al Sitges Film Festival. La casa di produzione Vertical distribuirà We Bury The Dead di Hilditch in alcune sale statunitensi a partire dal 2 gennaio 2026, prima che il film arrivi anche sul mercato internazionale.

Daisy Ridley è diventata famosa in tutto il mondo per aver interpretato la protagonista femminile, Rey Skywalker, nella saga sequel di Star Wars, da Il Risveglio della Forza fino a L'Ascesa di Skywalker. L'attrice ha recitato anche in altri film noti come Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh, Chaos Walking di Doug Liman, e l'anno scorso in La ragazza del mare diretto da Joachim Rønning.