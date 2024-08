Daisy Ridley preferisce l'ascia alle spade laser nelle prime foto dell'horror We Bury the Dead

Daisy Ridley mette da parte la spada laser e afferra un'ascia per il suo debutto nel cinema horror. In vista dell'anteprima che avverrà all'Adelaide Film Festival in Australia a novembre, sono state condivise le prime immagini ufficiali di We Bury The Dead.

Scritto e diretto da Zak Hilditch, il film racconta la storia di una donna di nome Ava, interpretata da Daisy Ridley, alla ricerca del marito dopo un esperimento militare catastrofico che ha decimato la popolazione della Tasmania.

Alla ricerca del marito

Impegnata a trovare il coniuge, Ava si unisce ad un'unità di 'recupero corpi' nel disperato tentativo di capire cosa sia successo a suo marito, e finisce con l'incarico di seppellire i cadaveri. Tuttavia, ad un certo punto si rende conto che non tutti i corpi non sono proprio morti come dovrebbero essere.

Indifferente alla minaccia incombente, Ava utilizza un'ascia per poter combattere i non morti, facendo i conti con le proprie questioni irrisolte:"Avere Daisy nel ruolo di Ava è un sogno che si avvera. Incarna alla perfezione il mix di vulnerabilità, grinta e determinazione che il personaggio esprime nel corso di tutto il film" ha dichiarato Hilditch in una recente intervista.

Daisy Ridley è pronta a tornare nel ruolo di Rey Skywalker in un nuovo film di Star Wars ambientato quindici anni dopo la trilogia sequel, e che dovrebbe intitolarsi New Jedi Order. We Bury the Dead è stato girato in un mese a Albany, nell'Australia occidentale. Nel cast del film anche Mark Coles Smith, Brenton Thwaites, Kym Jackson, Matt Whelan, Deanna Cooney e Holly Hargreaves.

La sinossi spiega che Ava Newman (Daisy Ridley) è una donna disperata che cerca suo marito dopo un catastrofico esperimento militare, e sperando di trovarlo vivo, si unisce ad un'unità di recupero corpi, scoprendo un dettaglio sconvolgente. Nel 2024, Daisy Ridley è comparsa nel film La ragazza del mare.