Daisy Ridley sarà Spider-Woman? La risposta dell'attrice ai rumor sul film

Daisy Ridley come interprete di Spider-Woman nel film dedicato al personaggio? Questo è quello che sostengono dei recenti rumor, ma l'attrice di Star Wars e Chaos Walking ha detto la sua in merito, valutando anche le possibilità di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Stando a ciò che si leggeva sul web nei giorni scorsi, infatti, Ridley sarebbe stata inserita tra le frontrunner per il ruolo di Jessica Drew a.k.a. Spider-Woman nella pellicola che parrebbe essere in sviluppo in casa Sony - e che molti credono essere il progetto a cui sta lavorando Olivia Wilde -.

Ma se chiedete a Daisy, come hanno fatto i colleghi di Comicbook durante il press tour di Chaos Walking, l'attrice vi risponderà con un sorriso dicendo che: "Beh, è divertente, perché qualcuno recentemente mi ha chiesto di commentare i rumor su Spider-Woman, e io ho risposto 'Oh, sembra forte!'. E a quanto pare è bastato quello per autodichiararmi frontrunner per il ruolo, il che ovviamente non è vero! Ed è ancora più divertente perché di solito non scelgo io... Non mi sono svegliata un giorno e ho detto 'Ok. Giriamo un altro blockbuster'. Ho semplicemente letto la sceneggiatura [di Chaos Walking] e l'ho amata, mi è piaciuto fin da subito l'idea".

Tuttavia, se dovesse capitare l'opportunità di partecipare a qualche grosso cinecomic, magari addirittura di entrare a far parte del MCU...

"Se dovesse capitare un progetto del genere, certamente sarei aperta a tutto" continua l'attrice "Ho appena finito di vedere WandaVision. Quello che hanno fatto con questa serie è davvero incredibile, differente e interessante. L'idea di poter entrare a far parte di quel mondo in particolare, che è in continuo cambiamento, in grado di trasformarsi così, sarebbe davvero entusiasmante".

E chissà se nel Ragnoverso Sony, o in un qualche angolo del MCU, non ci sia davvero un ruolo ad attendere Daisy Ridley...