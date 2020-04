Daisy Ridley: "Non uso i social media, preferisco parlare con le persone"

Daisy Ridley, interprete di Rey nella saga di Star Wars, è tornata a parlare dei motivi per cui non usa più i social media.

Daisy Ridley, la protagonista della saga di Star Wars con il ruolo di Rey, è tornata a parlare del motivo per cui ha disattivato i propri profili sui social media, rimanendo quindi distante dal mondo di Instagram, Facebook e Twitter.

L'attrice, diventata famosa in tutto il mondo grazie a Il Risveglio della Forza, ha dovuto affrontare l'attenzione dei fan, non sempre positiva, decidendo poi di cancellare il proprio profilo.

Nel 2016 Daisy Ridley ha deciso di cancellare i propri account e, intervistata da DragCast, ha spiegato che gli attacchi ricevuti da parte degli hater l'avevano spinta ad ammettere a se stessa che non amava i social media. La giovane star ha sottolineato: "Penso che tutti abbiano cercato di far sembrare quella decisione qualcosa di diverso. Non era realmente una storia. Mi era stato chiesto di iscrivermi e all'epoca ho pensato 'Okay' e poi sono arrivata a un punto in cui non volevo essere attiva su quelle piattaforme".

L'interprete di Rey ha aggiunto: "Ero a casa di una mia amica a Los Angeles e mi ricordo di aver pensato 'Oh, non voglio essere su Instagram'. E i miei amici hanno quindi risposto 'Perché non ti cancelli?'. Ho quindi reagito semplicemente esclamando 'Oh'".

L'attrice ha ribadito che si è trattato di una decisione autonoma e che ha sentito come necessaria: "Ero giunta alla conclusione che non ero obbligata a essere iscritta e ho sempre limitato la quantità dei contenuti che condividevo con gli altri, oltre al fatto che la mia vita non è così eccitante. Quindi erano tante cose separate che hanno contribuito a prendere la mia scelta".

Daisy ha infine spiegato che non ama i telefoni appoggiati sul tavolo, preferendo interagire di persona, pur apprezzando il modo in cui la tecnologia abbia reso semplice e facile comunicare e rimanere in contatto: "Si è perso però l'idea di un legame vero, le persone preferiscono guardare il proprio telefono invece che parlarsi".