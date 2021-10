Daisy Ridley star di Mind Fall, film diretto da Mathieu Kassovitz

Daisy Ridley sarà la protagonista di Mind Fall, il nuovo film diretto da Mathieu Kassovitz e scritto da Graham Moore, già autore di The Imitation Game.

Wild Bunch International sta presentando il progetto, che verrà prodotto da Jeff Robinov e John Graham di Studio 8, all'American Film Market.

Daisy Ridley sul red carpet degli Oscar 2016

La storia di Mind Fall è ambientata in un futuro non troppo distante, nella città di Londra, dove la sostenza stupefacente più venduta nel mercato nero è rappresentata dai ricordi che vengono rimossi dal cervello di una persona e impiantati in quello di un'altra usando una nuova tecnologia illegale. Ardis Varnado (Daisy Ridley) è la migliore nel suo campo e sfrutta chi è alla ricerca di soldi facili, rivendendo poi i ricordi ai clienti che pagano per fare in modo che non si distinguano dai propri. La giovane sta lottando contro la dipendenza da questa situazione e spesso lotta per capire quale è stata la vita che ha vissuto realmente e quali elementi ha invece impiantato nel proprio cervello. Ardis viene poi accusata di aver ucciso uno dei suoi clienti e inizia a dubitare della propria mente, decidendo quindi di risolvere il mistero da sola con la speranza di dimostrare la propria innocenza ma mettendo in dubbio tutto ciò che pensava fosse reale.

Mathieu Kassovitz, regista di L'odio, ha recentemente diretto Le Bureau des Legends e ha recitato nel film The Accusation diretto da Yvan Attal.