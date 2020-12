Daisy Ridley: "Mi hanno definita minacciosa e dall'energia aggressiva, ma non capisco perché"

Daisy Ridley ha svelato di essere stata definita minacciosa e dall'energia aggressiva da alcuni membri della troupe con cui ha lavorato sul set di alcuni progetti a cui ha lavorato.

L'attrice ha ricordato quanto le è accaduto, anche durante le riprese di Chaos Walking, durante un'intervista rilasciata al magazine Tatler e pubblicata nel numero di febbraio.

Tra le pagine Daisy Ridley dichiara: "Mi hanno detto che sono minacciosa. Quello è accaduto con sul set di Chaos Walking. Mi stavano sistemando i capelli, mettendo la parrucca. Mi ricordo di aver pensato 'Dio, dovrei essere più piccola? Dovrei essere più tranquilla?'. Mi hanno anche definita aggressiva. La mia energia è "piuttosto aggressiva'. Quello era accaduto durante un incontro con un regista".

L'attrice ha proseguito il suo racconto spiegando: "Stavo pensando: 'Ma perché? Perché ho mantenuto il contatto visivo? Perché provo passione per quello di cui stiamo parlando?'. Non lo so. Hai quella terribile sensazione negativa 'Non riesco a rapportarmi con gli altri nel modo in cui penso?'".

Daisy ha quindi raccontato al magazine le conseguenze della fama ottenuta con la saga di Star Wars: "Quando ho accettato di recitare nella saga non c'era nulla nel mio contratto che diceva 'Si parlerà della tua vita privata'. Si era arrivati al punto in cui mi ero resa conto che così tanti dettagli della mia vita erano pubblici. Le persone conoscevano il nome di mia madre, di mio padre, il lavoro delle mie sorelle. E ho pensato sarebbe stato bello poter avere qualcosa solo per me, che non fosse condiviso con nessuno. Ho semplicemente pensato che preferivo mantenere la mia vita privata e quella professionale".

Il film Chaos Walking, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Patrick Ness, è stato diretto da Doug Liman.

Oltre a Tom Holland e Daisy Ridley, fanno parte del cast anche Nick Jonas, Mads Mikkelsen nel ruolo del villain, Demián Bichir nella parte di Bene e Kurt Sutter che sarà Cillian.

La storia racconterà quello che accade al giovane Todd Hewitt, un ragazzo che vive in un remoto pianeta del Nuovo Mondo - una nuova speranza per l'umanità fino a quando non viene colpito dal virus chiamato The Noise, situazione che causa la possibilità di immergersi nei pensieri di ogni persona. La situazione porta alla follia molte persone fino a quando Todd compie una scoperta nascosta e silenziosa: c'è una ragazza chiamata Viola che potrebbe essere la chiave per rivelare i molti segreti del Nuovo Mondo. I due improbabili compagni di viaggio sono costretti a compiere insieme un'incredibile avventura in un pianeta inesplorato, cercando di fuggire e nascondersi in un ambiente in cui si sente tutto e ogni movimento viene visto, scoprendo entrambi la verità sulle vite che si sono lasciati alle spalle e il mondo spettacolare che hanno imparato a chiamare casa.