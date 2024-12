Daisy Ridley entra in azione per salvare degli ostaggi nel trailer di The Cleaner

Il 21 febbraio arriverà sugli schermi americani l'action movie The Cleaner, con protagonista Daisy Ridley, di cui è stato condiviso il trailer ufficiale.

Nel video si assiste a quello che accade alla giovane protagonista mentre è impegnata a compiere delle pulizie in un edificio che un gruppo di radicali attivisti prende di mira durante un evento molto glamour.

Il team che ha realizzato il thriller

The Cleaner è diretto da Martin Campbell, mentre la sceneggiatura è firmata da Simon Uttley.

Nel cast, oltre alla protagonista Daisy Ridley, ci saranno anche Taz Skylar, Clive Owen, Flavia Watson, Ray Fearon, Rufus Jones, Richard Hope, e Lee Boardman.

La locandina del film

Cosa racconterà The Cleaner

Il film è ambientato nel presente, a Londra, quando un gala di un'azienda specializzata in energia finisce con una situazione complicata e oltre 300 persone prese in ostaggio con l'obiettivo di esporre la corruzione degli imprenditori. La loro attività viene però stravolta dal coinvolgimento di un estremista che è pronto a uccidere chiunque si trovi all'interno dell'edificio pur di inviare il proprio messaggio anarchico al mondo.

Una giovane, ex militare che ora lavora pulendo finestre, è sospesa al cinquantesimo piano quando il criminale entra in azione e deve quindi entrare in azione pur di salvare le persone all'interno, tra cui c'è anche il fratello.

Il regista ha in precedenza diretto apprezzati film con spettacolari scene d'azione come Goldeneye, Casino Royale, The Legend of Zorro e Vertical Limit.

Ridley, interprete di Rey nella saga di Star Wars, nel film sarà impegnata in molti momenti ad alto tasso di adrenalina tra scontri, inseguimenti, tentativi di entrare ai piani alti del grattacielo mentre è pericolosamente sospesa nel vuoto e cerca di aiutare gli agenti intervenuti.