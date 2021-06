Dakota Johnson e Sean Penn star del film Daddio

Il film Daddio avrà come protagonisti Dakota Johnson e Sean Penn che interpreteranno due sconosciuti che si ritrovano a trascorrere una serata che li cambierà per sempre.

Dakota Johnson e Sean Penn saranno i protagonisti del film Daddio, un progetto che sarà scritto e diretto da Christy Hall.

La star di Suspiria sarà coinvolta anche come produttrice in collaborazione con Ro Donnelly tramite la loro casa di produzione TeaTime Pictures, in collaborazione con Emma Tilliger Koskoff.

Il film Daddio racconterà la storia di una giovane che atterra all'aeroporto JFK di New York e prende un taxi. L'autista, Clark, inizia a guidare e tra i due inizia la conversazione più inaspettata. Ciò che inizia come una divertente chiacchierata prende una svolta verso un'atmosfera misteriosa e giocosa, poi si trasforma in rivelazioni oneste viscerali sui rapporti sentimentali, sesso, dinamiche di potere, perdita e vulnerabilità. Il lungometraggio esplorerà la complessità dei legami umani e dimostra che un incontro fortuito con uno sconosciuto può cambiare la vita di una persona.

Dakota Johnson tornerà prossimamente sugli schermi grazie al film Persuasione, tratto dal libro di Jane Austen, mentre Sean Penn ha diretto Flag Day, film di cui è protagonista accanto alla figlia Dylan Penn e che verrà presentato al Festival di Cannes a luglio.