Dacre Montgomery, la star di Stranger Things condivide e poi cancella una fanart in cui è Wolverine

Strani movimenti su Twitter da parte di Dacre Montgomery. L'interprete di Billy in Stranger Things sembrerebbe aver ricondiviso - per poi subito rimuoverla - una vecchia fanart di BossLogic che lo ritraeva come Wolverine.

La fanart in questione risale al 2018, poco dopo l'uscita della seconda stagione di Stranger Things su Netflix, di cui era stato una delle maggiori novità assieme a Sadie Sink (che nel telefilm interpreta la sorella di Billy, Max).

Ma se lo show Netflix ha in un certo senso sugellato la fama di Montgomery, soprattutto tra i più giovani, è stato il suo ruolo da protagonista nel film del 2017 Power Rangers, che ha inserito sul radar delle major anche l'attrice di Aladdin e Charlie's Angels Naomi Scott.

Così, tempo qualche mese, il giovane attore australiano si è ritrovato a essere spesso nominato nei più diversi fancast del web, e in particolare per un ruolo decisamente agognato: quello di Wolverine.

Ora che i diritti del personaggio sono in mano ai Marvel Studios, e che Hugh Jackman ha affermato di non voler più riprendere gli artigli e le basette di Logan, sono tanti i possibili nomi accostati al personaggio, e quelli di altri interpreti australiani - proprio come Jackman - sono particolarmente gettonati.

Non potevano quindi mancare fanart a tema, che sono puntualmente arrivate, facendo il giro del web, e a quanto pare resistendo fino ad oggi. Nelle scorse ore, infatti, lo stesso Montgomery avrebbe ricondiviso una delle manip di BossLogic, per poi però rimuoverla poco dopo, alimentando nuovamente la conversazione su un suo possibile casting.

Come ricorda il sito Comicbook, poi, lo scorso gennaio un insistente rumor voleva i Marvel Studios interessati a ingaggiare proprio lui come nuovo Wolverine... Che le due cose possano essere collegate? O si sarà trattato semplicemente di un post innocuo che stava ricevendo un po' troppa attenzione?