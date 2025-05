Stranger Things: Dacre Montgomery debutta alla regia con The Engagement Party

Dacre Montgomery, noto per i suoi ruoli in Stranger Things e Elvis, farà il suo debutto alla regia con The Engagement Party, un nuovo thriller psicologico di cui sarà anche protagonista. Il progetto, supportato da Metro International, verrà lanciato al mercato cinematografico di Cannes.

Le riprese del film sono previste per la fine dell'anno e vedranno Montgomery affiancato da Lily Sullivan (La casa - Il risveglio del male), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road) e Arlo Green (M3GAN). Metro si occuperà delle vendite internazionali, mentre Madman Entertainment distribuirà la pellicola in Australia e Nuova Zelanda.

Trama e dettagli di The Engagement Party

Ambientato su un'isola remota e suggestiva, il film racconta la storia di due coppie che si riuniscono in una villa sulla spiaggia per festeggiare un'occasione speciale. Ma quando riemerge un ricordo controverso, i rapporti iniziano a sgretolarsi. Man mano che il confine tra realtà e percezione si fa sempre più sottile, ognuno è costretto ad affrontare una verità scomoda: cosa è accaduto davvero quella notte?

Stranger Things: Dacre Montgomery in una foto della seconda stagione

Il film è prodotto da Nick Batzias e Virginia Whitwell per GoodThing Productions (Nitram), Ian Booth (Rams) e Nash Edgerton (Mr InBetween). Il finanziamento arriva da Indian Pacific Pictures, presieduta da Stephen Langsford. La sceneggiatura è firmata da Jory Anast, che ha già collaborato con Montgomery in Went Up the Hill, presentato in anteprima al TIFF 2024.

In merito al progetto, Montgomery ha dichiarato: "È un grande onore poter dirigere The Engagement Party, una storia con un messaggio potente e profondamente attuale. Sono entusiasta di lavorare con un team di collaboratori così talentuoso per portare questa visione sullo schermo".

L'attore sarà presto sul grande schermo anche in Dead Man's Wire di Gus Van Sant, accanto ad Al Pacino, Bill Skarsgård e Colman Domingo, e in Faces of Death, prodotto da Legendary Entertainment e con Charli XCX nel cast.