Da oggi su CG TV sesso, sangue e tensione con i thriller scandalo di Pierfrancesco Campanella

Sesso, sangue e ritmi tesi da oggi su CG TV, dove approdano Bugie rosse e Cattive iclinazioni, due thriller scandalosi diretti da Pierfrancesco Campanella, che resteranno poi disponibili nella sezione On demand del canale.

Bugie rosse (già disponibile nel catalogo di CG TV) è un thriller erotico molto spinto, mix di sesso a tinte forti e cruda violenza dove perversioni di ogni tipo si mescolano a un'avvincente storia gialla, carica di tensione, mistero e colpi di scena. Un thriller incentrato sulle scabrose vicende di un cronista televisivo, interpretato da Tomas Arana, e impegnato in uno scottante reportage su alcuni delitti maturati nell'ambiente torbido di una grande città, il quale resta in qualche modo affascinato da quel mondo, grazie anche all'amicizia "particolare" instauratasi con un "ragazzo di vita", cui presta il volto Lorenzo Flaherty.

Fino al momento in cui, tra un omicidio e l'altro, il protagonista comincia a distaccarsi dalla moglie, una bellissima Gioia Scola, che completa il ricco cast di Bugie rosse insieme ad Alida Valli, Natasha Hovey, Barbara Scoppa, Gianfranco Jannuzzo, Paolo Calissano, Gianna Paola Scaffidi, Carolyn Spence, Rodolfo Corsato e Gianni Franco.

Da Eva Robin's a Mirca Viola, passando per Elisabetta Cavallotti, Elisabetta Rocchetti, Florinda Bolkan e Franco Nero, altrettanto ricco è il cast di Cattive inclinazioni (in onda a partire dalle 22:55 di stasera, poi sempre disponibile nella sezione on demand del canale), che ha fatto molto discutere per l'eccesso di alcune sequenze di uccisione, nonché per la scioccante morbosità delle scene di sesso "particolare".

La trama del film si regge su una serie di atroci delitti che catalizza l'attenzione dei mass media, interessati più a fare audience che a scoprire la verità. Fra tutti si distingue, per tenacia e avidità, la giornalista televisiva Laura Melli (Gianna Paola Scaffidi), che con il suo programma contribuisce a dare ulteriore risalto al caso e, forse, più sete di sangue al killer.

Un noir grottesco, tra i primi lungometraggi italiani girati completamente in digitale e successivamente "trasformati" in pellicola 35 mm per poter essere proiettati nelle sale cinematografiche. Con una rivelazione finale che lascia emergere una denuncia nei confronti dell'emulazione e della speculazione mediatica. Un modo di Campanella per puntare l'indice verso le trasmissioni televisive che, al fine di assecondare le logiche d'ascolto di rete, trattano i casi di cronaca nera sollecitando gli istinti maggiormente bassi di un pubblico sempre più assetato di notizie scioccanti.

