Da Bryan Cranston a Robert De Niro: nel video deepfake l'uomo che si trasforma in 20 star di Hollywood

Bryan Cranston e Robert De Niro sono solo due degli attori in cui si trasforma, grazie alle potenzialità del deepfake un incredibile imitatore che ha realizzato un video diventato immediatamente virale.

Jim Meskimen, un attore americano, ha messo alla prova il suo camaleontico talento per realizzare un video in cui recita un poema e, grazie al software ShamOOK, assume l'aspetto di venti star hollywoodiane in modo incredibilmente realistico.

Meskimen ha recitato in vari film e show televisivi, lavorando anche come doppiatore in occasione di videogiochi tra cui Call of Duty.

Tra gli attori che "appaiono" nel video ci sono così John Malkovich, Robert De Niro, George Clooney, Christopher Walken, Anthony Hopkins, Arnold Schwarzenegger, Morgan Freeman, la star di Breaking Bad Bryan Cranston, Joe Pesci, l'iconico Jack Nicholson, l'amatissimo Robin Williams e persino l'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush.

Ecco il video:

Il filmato che rivela il modo in cui è stata realizzata l'impresa: