Lone Wolf: Bryan Cranston promette di non tornare sul set finché cast e troupe non verranno pagati

La star di Breaking Bad ha annunciato che non intende partecipare ancora alle riprese del lungometraggio finché non verrà fatta chiarezza sui compensi.

Bryan Cranston ha confermato di non avere alcuna intenzione di tornare sul set di Lone Wolf e non parteciperà affatto alla promozione del film, finché la produzione non salderà i debiti con il cast e la troupe.

L'attore di Breaking Bad ha ammesso di sentirsi addolorato per le problematiche incontrate dal film, le cui riprese sono state bruscamente interrotte mesi fa.

Il motivo dello stop delle riprese di Lone Wolf

Secondo quanto riporta Deadline, mancherebbero 2 milioni di dollari di finanziamenti, e questo ammanco ha provocato il mancato saldo di almeno una settimana di paga per la troupe, i fornitori e per alcuni attori.

Tra di loro non figura Bryan Cranston, che ha dichiarato di essere già stato pagato ma di non aver intenzione di tornare al lavoro prima che vengano saldati i debiti con il resto dei lavoratori:"Per totale trasparenza: sono stato pagato prima dell'ultima interruzione temporanea, quindi sono rimasto sorpreso quando ho scoperto che dovevamo fermarci di nuovo e che gran parte della troupe, per quanto ne so, non ha ricevuto le ultime due settimane di stipendio, così come anche alcuni co-protagonisti".

Bryan Cranston in una scena di Sneaky Pete

Cranston è fiducioso che questa brutta situazione venga prima o poi risolta:"Mi rattrista che tutto ciò abbia causato tanto dolore e sfiducia, e sono dispiaciuto che questa troupe (che era fantastica) non sia stata trattata con

il rispetto che meritava. Ma credo davvero che i produttori supereranno questo momento difficile risarcendo tutti, e che riusciremo a finire il film... Cavolo, che casino".

Le dichiarazioni del produttore di Lone Wolf

Il controllo della produzione del film con Bryan Cranston è passata alla Wagner Media Finance e Jordan Wagner ha definito in questi termini la situazione:"Stiamo lavorando in collaborazione con gli altri finanziatori, creditori e produttori del progetto per tracciare un percorso responsabile".

Profilo di Bryan Cranston in Breaking Bad

Wagner ha affermato che le priorità ora sono proteggere il capitale degli investitori e garantire che cast, troupe e fornitori di Lone Wolf ricevano quanto dovuto.