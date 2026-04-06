Bryan Cranston: "Realizzare comedy è essenziale in questo momento storico"

L'attore ha spiegato per quale motivo pensa che gli spettatori abbiano bisogno di vedere storie e progetti "leggeri" e senza momenti drammatici.

Bryan Cranston ha spiegato il motivo per cui realizzare progetti di genere comedy è diventato, secondo lui, sempre più importante.

L'attore, negli ultimi anni, è stato particolarmente impegnato nello sviluppo del revival di Malcolm, il progetto targato Hulu e Disney+.

L'opinione sulle comedy di Cranston

In un'intervista rilasciata a The Guardian, Bryan Cranston ha spiegato perché ritiene importante dare spazio alla commedia: "Non è nemmeno importante, è essenziale. Perché si tratta di una pausa dal bombardamento di informazioni nonstop. Le persone che sono sintonizzate sui notiziari 24 ore al giorno nelle loro case, non penso si rendano conto dei danni che stanno facendo".

L'attore ha aggiunto: "Tanto varrebbe costruire una casa piena di amianto o avere una casa costantemente esposta a radiazioni".

Il ritorno dell'attore nel mondo delle comedy

Cranston, dopo il successo ottenuto con la parte di Walter White in Breaking Bad, è tornato a interpretare il ruolo di Hal nella miniserie Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, composta da quattro episodi.

Una foto di Cranston

Gli eventi raccontati nello show targato Disney+ e Hulu prenderanno il via quando iniziano i preparativi per il quarantesimo anniversario di nozze del suo personaggio con Lois (Jane Kaczmarek). Malcolm (Frankie Muniz) sarà quindi costretto a fare i conti nuovamente con la propria famiglia.

Nel cast ci saranno anche Kiana Madeira nel ruolo di Tristan, la fidanzata di Malcolm, e Keeley Jarsten che sarà Leah, la figlia del protagonista.

Bryan ha lavorato nel genere comedy anche in occasione della seconda stagione di The Studio, lo show prodotto per Apple TV da Seth Rogen. Il cast e la troupe sono attualmente impegnati sul set e, nelle scorse settimane, alcuni ciak sono stati realizzati anche in Italia, nella città di Venezia, e hanno visto il coinvolgimento anche della popstar Madonna.