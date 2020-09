Da 5 Bloods: Netflix punta a Delroy Lindo per la corsa agli Oscar 2021

Delroy Lindo sarà al centro della campagna Netflix in vista degli Oscar 2021 grazie alla sua performance in Da 5 Bloods - Come fratelli.

Il sito di Variety ha infatti svelato che i vertici della piattaforma di streaming sperano di ottenere una nomination nella categoria Miglior Attore Protagonista.

Spike Lee ha scelto Delroy Lindo, che ha recitato in oltre 40 progretti, per il ruolo di Paul, un veterano della guerra in Vietnam che soffre di stress post traumatico. Il personaggio viene mostrato mentre torna nel paese straniero per andare alla ricerca dei resti del leader del suo gruppo di militari, morto durante un combattimento. Da 5 Bloods - Come fratelli è uno dei titoli con cui la piattaforma di streaming spera di conquistare degli importanti riconoscimenti in questa stagione cinematografica all'insegna di posticipi nelle sale e uscite in streaming.

Da 5 Bloods - Come fratelli, recensione: Black Lives Matter, tanto in Vietnam quanto su Netflix

Lindo potrebbe scontrarsi con Anthony Hopkins per la sua interpretazione in The Father e con Gary Oldman, protagonista di Mank.

Altri interpreti del film diretto da Spike Lee potrebbero inoltre entrare nella rosa dei candidati nella categoria Miglior Attore Non Protagonista, tra cui anche Chadwick Boseman che sarà inoltre una delle star di Ma Rainey's Black Bottom, sempre distribuito da Netflix, e che potrebbe far ottenere un Oscar postumo alla star di Black Panther.