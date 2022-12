Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, il trailer introduce Idris Elba

Un'altra grande star sta per fare il suo ingresso nel mondo di Cyberpunk 2077, il trailer dell'espansione del videogame, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ha rivelato la presenza di Idris Elba nei panni di un personaggio chiave.

Idris Elba interpreterà Solomon Reed, un agente della FIA per il NUSA. Phantom Liberty si svolgerà in un nuovo quartiere di Night City ed è descritto come una "espansione spy-thriller". Nel trailer, Elba parla anche brevemente di quanto sia entusiasta dell'esperienza di interpretare Solomon Reed.

Keanu Reeves ha un messaggio per i fan di Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X | S e PC nel 2023. Il videogioco è un'espansione di Cyberpunk 2077, sviluppato da CD Projekt RED, già artefice del successo di The Witcher, che vede la presenza di Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand, terrorista morto da anni che compare costantemente nelle teste dei giocatori.