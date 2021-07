CURS>R: Netflix acquista il film horror con Asa Butterfield e Robert Englund

Robert Englund, la star di Nightmare, è uno dei protagonisti di CURS>R, un nuovo film horror che verrà distribuito da Netflix.

Il progetto è stato acquistato dalla piattaforma di streaming e le riprese si sono concluse recentemente nel Regno Unito.

Nel cast di CURS>R ci sono, oltre a Robert Englund, anche Asa Butterfield (Sex Education), Iola Evans (The 100) ed Eddie Marsan (Hobbs & Shaw).

Al centro della storia ci sarà una ragazza che lascia l'università (Evans) perché in difficoltà economiche e decide di mettersi alla prova con un misterioso gioco di sopravvivenza per computer degli anni '80 nel tentativo di conquistare un premio, mai riscosso, di 125.000 dollari. Il gioco, però, la maledice e la ragazza deve affrontare scelte pericolose e sfide che hanno degli effetti sulla realtà. Dopo alcuni momenti terrificanti la ragazza si rende conto che sta giocando per salvare la propria vita, non per ottenere dei soldi.

Alla regia ci sarà Toby Meakins, mentre la sceneggiatura è firmata da Simon Allen.

Tra i membri del cast ci sono anche Kate Fleetwood (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1), Ryan Gage (The Hobbit: The Battle of the Five Armies), Angela Griffin (Last Chance Harvey) e Joe Bolland (The Trial of Christine Keeler).