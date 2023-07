Cure pericolose su Rai 2, trama, cast e curiosità del thriller del ciclo 'Nel segno del giallo'

Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda Cure pericolose: cast e trama del nuovo film del ciclo 'Nel segno del giallo'

Stasera, 16 luglio, su Rai 2, in prima serata, alle 21:20, in prima visione assoluta, va in onda Cure pericolose, sesto film del ciclo estivo Nel segno del giallo. Il thriller è diretto da Jeff Hare. Doug Campbell, David Nathan Schwartz e Michael J. McDonough hanno scritto la sceneggiatura. Trama, cast, trailer del lungometraggio.

Cure pericolose: una scena del film

Cure pericolose: Trama

Tony è rimasto coinvolto in un terribile incidente d'auto e in seguito alle ferite subite dovrà impegnarsi nella riabilitazione fisica per poter camminare di nuovo. Ad aiutarlo c'è la terapista Daphne che si dimostra molto affettuosa nei suoi confronti; purtroppo questo rapporto si trasforma gradualmente in qualcosa di morboso quando Daphne comincia a mostrare segni di possessività pericolosa nei confronti di Tony.

Cure pericolose: una scena del film

Cure pericolose: Curiosità

Cure pericolose è un film Tv distribuito da Lifetime, quello di stasera è il primo passaggio televisivo In Italia. La pellicola non è mai arrivata nel circuito delle sale cinematografiche.

Il titolo originale del film è Dangerous Medicine

All'inizio del film, Tony sembra correre una gara di 100 metri, ma si lamenta che il suo tempo di 7,3 secondi non sia eccezionale. La cosa appare bizzarra perché quel tempo gli permetterebbe di correre più di 2 secondi sotto il record mondiale che, all'uscita del film apparteneva a Usain Bolt con 9,58 second. Tempo stabilito ai campionati del mondo di Berlino 2009 e ancora oggi imbattuto.

Cure pericolose: una scena del film

Cure pericolose: interpreti e Personaggi

Cure pericolose: una scena del film

Cure pericolose: Trailer e critica

Cure pericolose è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 4.9 su 10