Ascolti TV di sabato 15 luglio 2023: 20 anni che siamo italiani e Lo show dei record: chi ha vinto

Ascolti TV di sabato 15 luglio 2023: il palinsesto della prima serata di ieri ha offerto programmi in replica, come troppo spesso succede durante la stagione estiva. Su Rai 1 è andata in onda la replica di 20 anni che siamo italiani con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Canale 5 ha trasmesso una nuova replica de Lo show dei record con Gerry Scotti. Sugli altri canali sono andati in onda film, serie televisive, documentari e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste.

Su Rai 1 20 anni che Siamo Italiani ha interessato 1.854.000 spettatori, con uno share del 16,9%. Canale 5 con Lo Show dei Record ha intrattenuto 1.128.000 spettatori, con uno share dell'11,6xx%.

Rai 2 ha mandato in onda Cure pericolose, il film in prima TV ha raccolto davanti allo schermo 759.000 spettatori, pari al 6,2% di share. Ritorno al futuro in onda su Italia 1 è stata vista da 778.000 spettatori, lo share è del 7%

La replica de L'amica geniale trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 413.000 spettatori, raggiungendo uno share del 3,7%. Su Rete4, Dynasties - L'Avventura della Vita ha interessato 459.000 spettatori con 4,1% di share.

La7 ha mandato in onda Eden - Un Pianeta da Salvare che ha catturato l'attenzione di 314.000 spettatori con uno share del 3,2%. Bruno Barbieri - 4 hotel su Tv8 è stato visto da 226.000 spettatori, lo share è del 2,7%. Lady Gucci - La storia di Patrizia Reggiani, in onda su Nove, ha registrato 262.000 spettatori con il 2,2% di share.