La serie di Cuphead! 2, su Netflix in streaming da oggi

La serie di Cuphead! arriva con la seconda stagione in streaming su Netflix a partire da oggi 19 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La serie di Cuphead! arriva con la seconda stagione in streaming su Netflix a partire da oggi 19 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La serie di Cuphead! porta sugli schermi il gioco di Studio MDHR con al centro i due fratelli che vivono incredibili avventure nelle Inkwell Isles e lo stile si ispira alle serie animate degli anni '30. La seconda stagione è stata presentata durante l'evento Netflix Geeked e ci mostrerà i due protagonisti dopo essere usciti di prigione e alle prese con nuovi nemici, pericoli e disavventure.

La serie di Cuphead! - un'immagine della serie

Nel cast di doppiatori della versione originale ci sono Tru Valentino e Frank Todaro nella parte dei protagonisti, Wayne Brady, Grey DeLisle, Joe Hanna e Luke Millington-Drake. Sul portale Rotten Tomatoes la prima stagione di The Cuphead Show ha ottenuto il 69% di recensioni positive, con un voto medio del 7.0/10. Sul portale Metacritic, inoltre, il punteggio medio delle recensioni dei critici americani arriva a 69 su 100.

Il videogioco di Cuphead è stato rilasciato nel 2017 per Windows e XBox One, per poi finire successivamente anche sulle altre console. Il gioco è stato un successo incredibile, vendendo due milioni di copie nelle prime due settimane, e arrivando a oltre sei milioni in due anni.