Cuori, ultima puntata stasera su Rai1: le anticipazioni

Cuori torna stasera su Rai1 alle 21:25 (e in streaming su RaiPlay in contemporanea) con l'appuntamento finale, almeno per questa prima stagione.

Dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni '60 rivoluzionò la allora nascente cardiochirurgia, sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti della scienza, la fiction vede tra i suoi protagonisti Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari.

Anticipazioni dell'ultima puntata

Le condizioni di Cesare stanno peggiorando. Il primario ha bisogno di un cuore nuovo e vuole che sia proprio Alberto a impiantarglielo. Alberto però, non è lucido: si sente in colpa per quello che è successo a Luisa e per i sentimenti che prova per Delia. Anche la cardiologa si sente a disagio in presenza del marito. Cesare non ci mette molto a notare l'atteggiamento dei due, ma immagina sia dovuto alla situazione di Luisa. Decide di andare a trovarla, ma, durante la visita, la donna cerca di insinuargli un dubbio: Alberto ha tradito lei e sta tradendo anche lui.

All'ospedale arriva un nuovo direttore sanitario, che si dimostra fin da subito fedele alleato di Mosca. Cesare non è certo disposto ad arrendersi, ma ormai manca solo la firma del Consiglio e il capochirurgo avrà vinto. E così, mentre Alberto e Delia restano in ospedale per studiare i bollettini medici che sono arrivati dal Sudafrica, Cesare decide di tornare a casa. Lì, spulciando in uno scatolone arrivato da Houston, trova qualcosa che rende evidente la verità che per tutti quei mesi ha avuto davanti agli occhi.

La serie (qui la nostra recensione di Cuori) è una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, diretta da Riccardo Donna.