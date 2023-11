Cuori 2: la trama dell'ultima puntata, stasera su Rai 1

Cuori 2 torna stasera su Rai 1 alle 21:30 con l'ultima puntata della nuova stagione, arrivata a due anni di distanza dalla prima. La scorsa settimana la fiction, tra i contenuti più visti sulla piattaforma RaiPlay, ha totalizzato 2,9 milioni di spettatori, col 16,6% di share.

Trama di domenica 5 novembre

Nel penultimo episodio, intitolaro Il Futuro Non Esiste Che Al Presente, il Natale è alle porte e promette di regalare, forse, un po' di serenità: Delia sente che è giunto il momento di riavvicinarsi a sua madre, mentre il legame fra Luisa e Riccardo si fa sempre più forte. L'ultimo episodio di stagione si intitola Niente è impossibile: quando Anna scompare misteriosamente la notizia inizia a circolare fra le corsie del reparto. Delia è sconvolta e si rivolge a Marcello per cercare di rintracciare il colpevole.

Cuori 2: la sinossi della stagione

Il sogno d'amore di Delia e Alberto non si è compiuto. La notizia della gravidanza di Karen ha separato ancora una volta i due innamorati che vivono cercando di mantenere le distanze. Luisa è alle prese con le conseguenze fisiche degli elettroshock subiti, tanto che Alberto inizia una corsa contro il tempo per riparare il suo cuore malato tentando un'altra clamorosa impresa. Come se non bastasse Cesare torna deciso a riprendersi Le Molinette e tutte le rivincite che ritiene di meritare. Mette nel mirino Mosca, che nel frattempo è divenuto primario. In tutto questo la vita dell'ospedale scorre come sempre. E il destino, che sembra fare di tutto per tenere separati Delia e Alberto, trama anche per farli riavvicinare. Se Alberto si innamora del piccolo Carlo sin dalla prima volta in cui lo tiene in braccio e deve scoprire cosa significhi essere padre, Delia si trova alle prese con Anna, una paffuta neonata che riesce a salvare durante un intervento. Nasce così un percorso parallelo, fatto di presenze discrete e vicinanze sottovoce, che alimenta quell'amore che i due medici tentano invano di sopire. Un amore che sembra ormai impossibile, visto che Alberto ha formato una nuova famiglia. Per Delia forse sarebbe meglio chiudere con il passato e aprirsi all'ispettore Marcello Giraudo, un uomo affascinante e galante che arriva alle Molinette per seguire un'indagine: si è verificata una morte misteriosa in ospedale. Incidente oppure omicidio? La seconda stagione di Cuori si tinge di giallo.